Гинцбург назвал причину задержки признания «Спутника V» на Западе

Сергей ХрипуновГинцбург назвал причину задержки признания «Спутника V» на ЗападеДиректор Центра им. Гамалеи отметил различия в европейских и российском законодательствах.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBDbuker DokerДля интеграции законодательств, подписываются международные соглашения, и такие соглашения обеспечиваются, как часть законодательства России, и обязаны к исполнению, более того, имеют приоритет (Ст. 15 Конституции России). - 4. "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора". Но... царёк-cамодур, решил, что он может не опираться на общее толкование для всех стран и народов, а толковать их по своему, так, как ему тюкнуло в пустоголовку, и внес поправку в Конституцию (поправка в ст. 79 Конституции). И возникает вопрос, - Путин идиот? Как теперь ВОЗ и EMA, могут оценивать наши изобретения, если Путин толкует всё по своему, а для оценки, нужны общепризнанные принципы и нормы международного права, на которые Путину наплевать? Как же стыдно та за страну. Путин, это самое худшее, что могло случится, и случилось на российской земле, за всё время какого либо управления за тысячелетнюю историю.Комментировать
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