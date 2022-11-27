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Губерниев об отмене гонок в Ханты-Мансийске: «Болельщики биатлона, не ворчите. Где у нас стадионы в центральной полосе? Тут не очень разбежишься»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отмене гонок преследования на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске из-за мороза.

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