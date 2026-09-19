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ФЛП на упрощенной системе: сколько налогов придется платить в 2027 году

ФЛП на упрощенной системе: сколько налогов придется платить в 2027 году

В Верховную Раду поступил проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. Законопроект №16000 зарегистрирован 15 сентября и пока находится на стадии рассмотрения.

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