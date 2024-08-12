Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Вообще то всю эту лживую сволоту к стенке ставить нужно. Без судебной волокиты, прямо на поле. Как рассказывал папаша...Генерал Алаудинов...
  • Ed
    Пока Зе в радости, чего не скажешь о курянахДэвис: Нападение ...
  • Ed
    Как бы не повторились договорняки мариупольские. Когда самых нужных не пехом гнали, а в закрытом транспорте вывозили....ЦГ: неожиданный х...

Вице-премьер Сербии Вулин: Европе не хватит газа без поставок из РФ

Вице-премьер Сербии Вулин: Европе не хватит газа без поставок из РФ

В интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Европе не хватит газа из других стран без поставок из России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
А вот нехер было оружие и снаряды продавать хохлам. Решили на двух стульях посидеть? Вот жопа и треснула, братушечки. Пусть вас гейропа и пиндосы теперь газом накачивают. И будет опять стыдно за наших небожителей, если снова проявят мягкотелость и газ дадут. Быстрей бы уж хохлы этот газопровод взорвали, как аммиакопровод, народ только порадуется, что наконец ещё от одного клеща избавились. Ну и газпрём вдруг озаботится газопроводами внутри Россиюшки, где людям депутаты разрешили пешком собирать валежник и где топят углём, заражая всё вокруг канцерогенами. Так что нет худа без добра. Если у вас убыло, то может у нас прибудет наконец-то.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх