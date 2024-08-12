Вице-премьер Сербии Вулин: Европе не хватит газа без поставок из РФ

Модест

А вот нехер было оружие и снаряды продавать хохлам. Решили на двух стульях посидеть? Вот жопа и треснула, братушечки. Пусть вас гейропа и пиндосы теперь газом накачивают. И будет опять стыдно за наших небожителей, если снова проявят мягкотелость и газ дадут. Быстрей бы уж хохлы этот газопровод взорвали, как аммиакопровод, народ только порадуется, что наконец ещё от одного клеща избавились. Ну и газпрём вдруг озаботится газопроводами внутри Россиюшки, где людям депутаты разрешили пешком собирать валежник и где топят углём, заражая всё вокруг канцерогенами. Так что нет худа без добра. Если у вас убыло, то может у нас прибудет наконец-то.