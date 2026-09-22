Укржелдорога сообщила о задержке более 70 поездов до 11 часов

"Укржелдорога" сообщает о задержке более 70 поездов на внутренних и международных линиях Украины. Самые значительные задержки достигают 11 часов и затрагивают маршруты Запорожье - Перемышль и Днепропетровск - Ужгород.
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