🔥 Под Феодосией загорелся дом из-за неисправного дымохода В посёлке городского типа Орджоникидзе произошло возгорание двухэтажного дачного дома.
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🔥 Под Феодосией загорелся дом из-за неисправного дымохода В посёлке городского типа Орджоникидзе произошло возгорание двухэтажного дачного дома.