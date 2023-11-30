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Серия игр GTA выйдет на смартфонах

Серия игр GTA выйдет на смартфонах

Три игры из ремастера Grand Theft Auto появятся на смартфонах. По информации журналистов медиа, студия Rockstar Games и стриминговый сервис Netflix договорились о выходе трилогии ремастеров Grand Theft Auto на смартфонах.

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