Серия игр GTA выйдет на смартфонах

Три игры из ремастера Grand Theft Auto появятся на смартфонах. По информации журналистов медиа, студия Rockstar Games и стриминговый сервис Netflix договорились о выходе трилогии ремастеров Grand Theft Auto на смартфонах.
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