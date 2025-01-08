Размер пенсии растет как грибы: в 2025 году собираются несколько раз увеличивать выплаты Ольга БезродняяВ рамках заботы о пенсионерах и других лиц, которые получают пособия, пенсии и другие выплаты, будет произведена индексация, которая увеличит их размер до минимального прожиточного минимума.