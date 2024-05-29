Хакнем 23 марта легально пребывающие в РФ таджики в количестве трёх миллионов, проснулись в стране, где им абсолютно не рады.
Почему таджиков дома не ждут и зачем России их проблемы?
Комментарии
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Геннадий
"...Продажность ликвидировать в современной России невозможно..." - взяточничество Процветало в России, увы, во Все века!.. это что-то вроде Традиционной народной Забавы...
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18 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Власть у нас думает только о себе.
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13 час.
F
FKTRCFYLH
утечка мозгов породила приток говна
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13 час.
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