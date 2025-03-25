Кремль раскрыл условие для вступления Черноморской инициативы в силу

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Договоренность о реализации Черноморской инициативы может вступить в силу после снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования, говорится в сообщении на сайте Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде.