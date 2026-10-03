18-летний водитель Geely сбил мотоциклиста под Самарой

ДТП произошло в пятницу, 2 октября, около 17:00 на трассе «Кинель-Богатое» в Кинельском районе: 18-летний водитель Geely Monjaro не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутным мотоциклом, за рулём которого находился 39-летний мужчина.
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