В Казахстане меняют схему регистрации автомобилей

По поручению Председателя АФМ РК Дмитрия Малахова во всех СпецЦОН страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта для правильности уплаты сборов, сообщает пресс-служба АФМ РК.