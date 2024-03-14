В Казахстане меняют схему регистрации автомобилей

По поручению Председателя АФМ РК Дмитрия Малахова во всех СпецЦОН страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта для правильности уплаты сборов, сообщает пресс-служба АФМ РК.
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