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Пятый канал

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Ночные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС не повысили угрозу ядерной безопасности

Ночные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС не повысили угрозу ядерной безопасности

После ночных обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) угрозы ядерной безопасности нет.

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