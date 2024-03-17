Компания Phillips проведет второй аукцион New Now в Гонконге, на котором будут представлены работы таких художников, как Такаши Мураками, Чихару Сиота, г-н, KAWS, MADSAKI, teamLab, Гай Янаи, Гонкан, О де Лаваль, Касинг Лунг и других.
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