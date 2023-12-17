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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томпсон впервые проиграл в UFC удушающим. До боя с Рахмоновым было 5 поражений решением и один нокаут

40-летний ветеран UFC Стивен Томпсон впервые проиграл сабмишеном в UFC в бою против Шавката Рахмонова.

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