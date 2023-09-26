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Анна Фролова: «Как только буду увереннее чувствовать себя в программах, сможем работать над четверным»

«Попытки были, на сборах брала его. Смотрели, меняли технику, поскольку четверной прыжок с моим ростом и моей комплекцией должен быть с идеально отточенной техникой.

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