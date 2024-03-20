Появились жуткие подробности гибели школьницы в квартире на проспекте Королёва

Незадолго до смерти она пила алкоголь, занималась сексом и возможно употребляла наркотики. 14-летняя школьница, которую нашли мёртвой на полу в чужой квартире, ночью пила алкоголь, занималась сексом и могла употреблять наркотики.
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