АСИ: Тува и Чечня стали лидерами среди регионов России по уровню рождаемости

Тува и Чечня стали регионами с одним из самых высоких показателей рождаемости в России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Агентством стратегических инициатив (АСИ).
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