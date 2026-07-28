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Аргументы недели

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Губернатор Кубани оценил мощности завода «Флореаль» и пообещал поддержку

Губернатор Кубани оценил мощности завода «Флореаль» и пообещал поддержку

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с вице-губернатором Александром Руппелем, министром промышленной политики края Дмитрием Хмелько и мэром Краснодара Евгением Наумовым осмотрел цеха предприятия, которое ежемесячно выпускает до 300 тонн продукции и активно помогает краю в чрезвычайных ситуациях.

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