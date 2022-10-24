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СМИ: Путин может провести переговоры с Пашиняном и Алиевым в России

СМИ: Путин может провести переговоры с Пашиняном и Алиевым в России

Предположительно, переговоры могут состояться в Сочи в конце октября. фото: kremlin.ru Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться в России на трёхсторонних переговорах с участием Владимира Путина.

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