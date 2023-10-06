Коммерсанты отправили в детский сад «волшебную» свинину

В один из детских садов Челябинска поставили небезопасное мясо. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, нарушение сотрудники ведомства обнаружили в ходе анализа данных, внесенных в информационную систему ФГИС «Меркурий».