Коммерсанты отправили в детский сад «волшебную» свинину

В один из детских садов Челябинска поставили небезопасное мясо. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, нарушение сотрудники ведомства обнаружили в ходе анализа данных, внесенных в информационную систему ФГИС «Меркурий».
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