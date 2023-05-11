Минобороны РФ: Обстановка на всех направлениях спецоперации остаётся под контролем

После ряда сообщений от военкоров о том, что на нескольких направлениях противник предпринял попытки контрнаступления, а также о том, что под Артемовском на флангах ВСУ удалось продвинуться, появилась официальная информация от Минобороны РФ.
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