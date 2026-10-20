Прошедший вечер в НХЛ выдался урожайным для российских хоккеистов. Матвей Мичков оформил дубль и помог «Филадельфии» взять верх над «Колорадо», Павел Дорофеев и Кирилл Марченко отметились передачами партнёрам за «Рейнджерс» и «Торонто», а ещё четыре очка во встрече «Юта» — «Питтсбург» записали себе в актив Михаил Сергачёв, Даниил Бут, Егор Чинахов и Андрей Кузьменко.
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