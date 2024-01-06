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Кубок IBU. Гонка преследования. Фрей стартует первым, Эвербю – 2-м, Ритмюллер – 3-м, Ломбардо – 4-м, Сорум – 5-м

Кубок IBU по биатлону-2023/24 4-й этап Валь-Мартелло, Италия Мужчины Гонка преследования Начало – 13:00 по московскому времени.

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