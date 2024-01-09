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«Оккупация Брюсселя»: в Евросоюзе испугались прихода на руководящий пост «союзника Путина»

«Оккупация Брюсселя»: в Евросоюзе испугались прихода на руководящий пост «союзника Путина»

Уход Шарля Мишеля с поста главы Европейского совета может открыть дорогу Виктору Орбану.В Евросоюзе огромный переполох – глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал свой уход с этого поста.

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