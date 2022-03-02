О Джи Ануноби не потребуется операция по поводу перелома пальца

Главный тренер «Торонто» Ник Нерс сообщил, что форварду команды О Джи Ануноби не потребуется операция по поводу перелома безымянного пальца правой руки.

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