Как завод из Барнаула импортозаместил важную деталь для скоростного поезда "Ласточка"

Разрабатывать тормозные накладки для пассажирских поездов барнаульский завод начал еще в 2019 году, и сегодня продукция оказалась очень востребованной В ноябре 2024 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко наградил жителей региона, которые отличились в области искусства, науки и техники.
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