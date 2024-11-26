Как завод из Барнаула импортозаместил важную деталь для скоростного поезда "Ласточка"

Разрабатывать тормозные накладки для пассажирских поездов барнаульский завод начал еще в 2019 году, и сегодня продукция оказалась очень востребованной В ноябре 2024 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко наградил жителей региона, которые отличились в области искусства, науки и техники.