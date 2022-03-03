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Леонардо о Мбаппе: «Зарплата – последнее, что мы добавим в контракт. «ПСЖ» – среди лучших в мире из-за того, что катарские владельцы сделали за 10 лет»

Леонардо выразил надежду на то, что Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ». «Пока подписи нет, мы попытаемся сделать все, чтобы сохранить его».

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