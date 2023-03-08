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«Клипперс» посетили строящуюся арену клуба в Инглвуде

«Клипперс» посетили строящуюся арену клуба в Инглвуде

«Клипперс» во вторник в полном составе посетили строящуюся новую арену клуба в Инглвуде. Баскетболисты и сотрудники клуба во время мероприятия были одеты в строительную униформу, что вызвало множество мемов в интернете.

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