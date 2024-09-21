Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Ваша квартира станет намного уютнее! 30+ идей декора с помощью макраме

Ваша квартира станет намного уютнее! 30+ идей декора с помощью макраме

Вы когда-нибудь задумывались о том, как простые нити могут преобразить ваш дом, добавить уюта и оригинальности? Добро пожаловать в мир макраме – искусства плетения, которое покоряет своей простотой и в то же время неограниченными возможностями творчества.

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