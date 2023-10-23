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Юморист Хазанов заявил о нехватке коренных москвичей в столице РФ

Юморист Хазанов заявил о нехватке коренных москвичей в столице РФ

Советский и российский юморист, актер Геннадий Хазанов заявил о нехватке в Москве коренных жителей. «Мы носим на себе печать той земли, на которой родились», — подчеркнул артист в интервью журналу «Москвич Mag».

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