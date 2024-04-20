В Китае считают, что Германия — козёл отпущения для Украины

В ФРГ надеются убедить Пекин надавить на Россию ради Украины. Профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований, однако, считает, что если кому и следовало менять курс, так это Берлину, который позволяет манипулировать собой, неся самые большие издержки от конфликта.