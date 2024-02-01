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Велемудр. Мир тесен.

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Камни в печени и желчном пузыре - потеря здоровья

Камни в печени и желчном пузыре - потеря здоровья

Многие люди считают, что желчные камни образуются исключительно в желчном пузыре. Это заблуждение. На самом деле большинство желчных камней формируется в печени, а в желчном пузыре их сравнительно немного.

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