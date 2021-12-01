Закон и Порядок

135 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Викторов
    В Ставрапольском крае много ли нефти добывается? На Сахалине весь север от Тымовского и до мыса Елизаветы вышки стоят...Впереди время руч...
  • Александр Рожков
    Самоубийство Саши https://youtu.be/WCcYRD-kz28Градский у Познер...
  • Александр Рожков
    "Голодомор", который придумал Джонс https://zen.yandex.ru/media/istorya_s_perchikom/golodomor-kotoryi-pridumal-djons-...Голодомор. Как эт...

Сладенький будущий президент Америки

Сладенький будущий президент Америки

А вы знали, что прямо сейчас в Белом доме растет новая фронда? И что итоги этой фронды могут аукнуться демократам самым неожиданным образом? Сдается мне, вы не помните этого человека - а между тем, он весьма популярен в Соединенных пока Штатах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх