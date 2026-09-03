Замглавы Минвостокразвития рассказал о гражданских сферах применения БПЛА

Дальневосточные производители беспилотных систем благодаря ТОР «Патриотическая» получили надежные контракты для работы на российском рынке.
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