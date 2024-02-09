Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2024 году

В прошлом году введено около 120 новых соцобъектов В своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что почти 120 социальных объектов было введено в эксплуатацию в столице в 2023 году, а за 12 лет – больше тысячи.
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