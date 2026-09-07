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Молжаниновские вести

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В Молжаниновском рассказали, как Пушкин и другие лицеисты отдыхали на каникулах

В годы обучения Александра Сергеевича Пушкина в Царскосельском лицее каникулы были только один раз в году — в июле.

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