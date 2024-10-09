Небензя: Израиль подрывает решения ООН, которые сделали его членом организации

Израильские власти, саботируя профильные резолюции ООН по урегулированию палестинского вопроса, фактически подрывают те решения, которые в свое время позволили еврейскому государству стать членом всемирной организации.
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