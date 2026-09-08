Паслер пообещал, что картошки уральцам хватит

Свердловчанам хватит на зиму картофеля, несмотря на то, что летом в регионе наблюдались аномальные ливни.
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