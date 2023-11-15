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Генпродюсер «Матч ТВ» о конфликте комментаторов из-за ТЭФИ: «Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! О чем вы спорите? Уверен, что у всех вас еще будет масса премий»

Генпродюсер «Матч ТВ» о конфликте комментаторов из-за ТЭФИ: «Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! О чем вы спорите? Уверен, что у всех вас еще будет масса премий»

Ранее комментаторы «Матч ТВ» не согласились по поводу того, кто должен получить награду. Передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022.

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