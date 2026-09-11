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Царьград

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Прокуратура Якутии проверит гибель девочки после падения с высоты

Прокуратура Якутии проверит гибель девочки после падения с высоты

В Якутске семилетняя девочка трагически погибла после падения с девятого этажа дома. Прокуратура региона начала процессуальную проверку обстоятельств происшествия, чтобы выяснить причины и условия, приведшие к этой трагедии.

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