MBK chief faces prosecutors in Homeplus investigation

South Korean prosecutors have questioned MBK Partners Chairman Michael Byungju Kim as the investigation into the financial crisis at Homeplus grows.
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