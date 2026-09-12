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MBK chief faces prosecutors in Homeplus investigation

South Korean prosecutors have questioned MBK Partners Chairman Michael Byungju Kim as the investigation into the financial crisis at Homeplus grows.

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