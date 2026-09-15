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Лавров: ЕС хочет вывести активы России из-под юрисдикции Бельгии

Лавров: ЕС хочет вывести активы России из-под юрисдикции Бельгии

Страны Европейского союза (ЕС) хотят вывести российские активы из-под юрисдикции Бельгии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию, передает сайт ведомства.

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