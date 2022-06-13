Неспешный разговор

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Что скрывается за тенью египетских пирамид?

Что скрывается за тенью египетских пирамид?

Малоизвестные достопримечательности Чаще всего поездка в Египет сопровождается несколькими обязательными для посещения достопримечательностями, такими как Великий Сфинкс и пирамиды в Гизе, Луксорский храмовый комплекс и оживленные улицы Каира.

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