Столичный врач бьет панику из-за новой напасти

Денис Проценко предупредил о новой страшной угрозе. Ставший известным после пандемии коронавируса главврач московской клинической больницы № 40 в поселке Коммунарка Денис Проценко предупредил о страшной опасности, которая грозит человечеству.
Денис Проценко предупредил о новой страшной угрозе. Ставший известным после пандемии коронавируса главврач московской клинической больницы № 40 в поселке Коммунарка Денис Проценко предупредил о страшной опасности, которая грозит человечеству.
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