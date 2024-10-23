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Газета.ру

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Польские журналисты рассказали о причинах сотрудничества Гаджиева с властями США

Польские журналисты рассказали о причинах сотрудничества Гаджиева с властями США

Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев, признанный иностранным агентом и объявленный в розыск, в попытках получить гражданство США передавал Вашингтону информацию о российских общественных деятелей и предпринимателей.

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