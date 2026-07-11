Артиллерийские расчеты 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг» нанесли огневое поражение по мелким группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Алексеево-Дружковке в Донецкой Народной Республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии