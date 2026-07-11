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ИА Регнум

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Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили живую силу ВСУ в ДНР

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили живую силу ВСУ в ДНР

Артиллерийские расчеты 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг» нанесли огневое поражение по мелким группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Алексеево-Дружковке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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