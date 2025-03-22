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Царьград

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Беспилотник атаковал бригаду скорой помощи в Горловке: медики не пострадали

Беспилотник атаковал бригаду скорой помощи в Горловке: медики не пострадали

Украинские войска осуществили атаку беспилотником на бригаду "скорой помощи" в городе Горловка. Несмотря на инцидент, медицинские работники не пострадали.

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