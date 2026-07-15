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Бублик вошел в топ-5 по количеству эйсов на «Уимблдоне»

Янник Синнер стал лучшим на « Уимблдоне »-2026 по количеству эйсов. На его счету 128 эйсов. Также в топ-5 вошли: Ян-Леннард Штруфф – 112; Александр Зверев – 104; Александр Бублик – 104; Феликс Оже-Альяссим – 96.

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