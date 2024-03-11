СВИБЛОВО
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СВИБЛОВО

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей О
    Блин что делают 28000 пленных что сети не могут плестиВ Свиблове открыл...
  • Анфиса Иванова
    Моя любимая актриса !В кинотеатре на С...

Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Хранителей будет пять В Москве прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, в ходе которого начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко сообщил о том, что ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России в Москве будет разделен 14 марта в 12:00.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх